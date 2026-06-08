СМИ сообщили о звуках взрывов в Исфахане в центральной части Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Исфахан в центральной части Ирана были слышны звуки взрывов.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в городе Исфахан в центральной части Ирана, сообщило агентство Mehr.
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"В Исфахане были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении агентства.
Других подробностей оно не привело. Информация о звуках взрывов появилась на фоне эскалации между Ираном и Израилем.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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