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В Иране заявили, что переговоры с США нужны лишь для прекращения конфликта - РИА Новости, 08.06.2026
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21:10 08.06.2026
В Иране заявили, что переговоры с США нужны лишь для прекращения конфликта

Галибаф: переговоры Ирана и США нужны для прекращения конфликта

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что цель Тегерана — прекратить войну и создать устойчивую безопасность, а не нормализовать отношения с США.
  • Галибаф отметил, что военные операции не мешают дипломатии, и подчеркнул, что Иран не боится прекращения переговоров.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Тегеран не преследует цель нормализовать отношения с США, переговорный процесс нужен лишь для прекращения конфликта, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Цель - прекратить войну и создать устойчивую безопасность, а не нормализовать отношения с США. К противоположной стороне у нас нет доверия", - сказал иранский политик, высказывание которого опубликовано в его Telegram-канале.
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Он также заявил, что Иран превратит морскую блокаду США в еще одно поражение Вашингтона.
Галибаф, являющийся главой группы переговорщиков Ирана в диалоге с США, прокомментировал обмен ударами с Израилем, заявив о том, что "военные операции не мешают дипломатии, как и дипломатия не мешает военным операциям". При этом иранский политик отметил, что Тегеран не боится прекращения переговоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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