В Иране заявили, что переговоры с США нужны лишь для прекращения конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что цель Тегерана — прекратить войну и создать устойчивую безопасность, а не нормализовать отношения с США.

Галибаф отметил, что военные операции не мешают дипломатии, и подчеркнул, что Иран не боится прекращения переговоров.

ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Тегеран не преследует цель нормализовать отношения с США, переговорный процесс нужен лишь для прекращения конфликта, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

"Цель - прекратить войну и создать устойчивую безопасность, а не нормализовать отношения с США . К противоположной стороне у нас нет доверия", - сказал иранский политик, высказывание которого опубликовано в его Telegram-канале

Он также заявил, что Иран превратит морскую блокаду США в еще одно поражение Вашингтона

Галибаф , являющийся главой группы переговорщиков Ирана в диалоге с США, прокомментировал обмен ударами с Израилем , заявив о том, что "военные операции не мешают дипломатии, как и дипломатия не мешает военным операциям". При этом иранский политик отметил, что Тегеран не боится прекращения переговоров.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.