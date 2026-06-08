Иран снял летные ограничения после обмена ударами с Израилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран снимает летные ограничения после обмена ударами с Израилем.
- Авиационная деятельность Ирана возвращается к нормальному режиму благодаря созданию безопасных условий.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иран снимает летные ограничения после обмена ударами с Израилем, заявил глава Организации гражданской авиации страны Абузар Шируди.
"Благодаря созданию безопасных условий и согласованию с профильными органами летные ограничения снимаются, авиационная деятельность страны возвращается к нормальному режиму в соответствии с планом", - приводит слова Шируди агентство Tasnim.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.