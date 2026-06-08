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Иран снял летные ограничения после обмена ударами с Израилем - РИА Новости, 08.06.2026
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20:11 08.06.2026
Иран снял летные ограничения после обмена ударами с Израилем

Иран снял ограничения на полеты после обмена ударами с Израилем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран снимает летные ограничения после обмена ударами с Израилем.
  • Авиационная деятельность Ирана возвращается к нормальному режиму благодаря созданию безопасных условий.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иран снимает летные ограничения после обмена ударами с Израилем, заявил глава Организации гражданской авиации страны Абузар Шируди.
Иранские авиавласти ранее из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем отменили все рейсы в аэропортах страны, а также закрыли воздушное пространство на западе Ирана.
"Благодаря созданию безопасных условий и согласованию с профильными органами летные ограничения снимаются, авиационная деятельность страны возвращается к нормальному режиму в соответствии с планом", - приводит слова Шируди агентство Tasnim.
Иран и Израиль 7-8 июня обменялись серией ударов. Эскалация произошла после атаки Израиля на пригород ливанской столицы, где находятся объекты союзного Ирану ливанского движения "Хезболлах". Иран предупреждал, что вмешается, а позже сообщил, что осуществил ответ и прекращает операцию против Израиля.
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