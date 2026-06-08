Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Израиль получил серьезные и разрушительные удары в ходе новой волны военных действий со стороны Ирана.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иран нанес серьезный ущерб Израилю в ходе последних ударов, утверждает официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"В ходе новой волны (военных - ред.) действий против чувствительных и важных целей на оккупированных территориях противник получил серьезные и разрушительные удары, испытав на себя успешную наступательную операцию вооруженных сил Ирана", - заявил Зольфагари, чьи слова приводит агентство Tasnim.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
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