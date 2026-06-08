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Иран пригрозил атакой на энергообъекты США и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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11:14 08.06.2026 (обновлено: 11:21 08.06.2026)
Иран пригрозил атакой на энергообъекты США и Израиля, пишут СМИ

Fars: Иран атакует энергообъекты США и Израиля в случае атаки на страну

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран угрожает атаковать все энергообъекты на Ближнем Востоке, связанные с США и Израилем, в случае продолжения атак на его энергетическую инфраструктуру.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран атакует все энергообъекты на Ближнем Востоке, связанные с США и Израилем, в случае атаки на энергоинфраструктуру Ирана, передает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
"В случае продолжения атак на энергетическую инфраструктуру Ирана все нефтегазовые объекты, связанные с Израилем, США и их союзниками, в том числе энергетические объекты в регионе станут целями для вооруженных сил Ирана", - сказал иранский военный источник агентству Fars.
Он отметил, что нефтяные компании на Ближнем Востоке, в которых США и Израиль имеют интересы, являются законной целью Ирана.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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