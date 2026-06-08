Иран пригрозил атакой на энергообъекты США и Израиля, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран угрожает атаковать все энергообъекты на Ближнем Востоке, связанные с США и Израилем, в случае продолжения атак на его энергетическую инфраструктуру.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран атакует все энергообъекты на Ближнем Востоке, связанные с США и Израилем, в случае атаки на энергоинфраструктуру Ирана, передает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник.
Он отметил, что нефтяные компании на Ближнем Востоке, в которых США и Израиль имеют интересы, являются законной целью Ирана.
Вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Атака последовала через несколько часов после заявлений в Иране о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. Иран в ответ продолжил обстрелы израильской территории.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.