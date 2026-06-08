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КСИР заявил об атаке на две израильские авиабазы - РИА Новости, 08.06.2026
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09:46 08.06.2026
КСИР заявил об атаке на две израильские авиабазы

КСИР: иранские военные атаковали две авиабазы в Израиле

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные атаковали две израильские авиабазы.
  • Операция «Победа» была осуществлена в ответ на атаку Израиля на несколько радиолокационных объектов Ирана.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иранские военные атаковали две израильских авиабазы в ответ на удары Израиля по территории Ирана, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
«
"Несколькими минутами ранее… воины военно-космических сил КСИР начали операцию "Победа", атаковав важные стратегические авиабазы Неватим и Тель-Ноф", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство IRNA.
Корпус стражей отметил, что осуществил операцию в ответ на атаку Израиля на несколько радиолокационных объектов страны.
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