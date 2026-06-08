КСИР заявил об атаке на две израильские авиабазы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные атаковали две израильские авиабазы.
- Операция «Победа» была осуществлена в ответ на атаку Израиля на несколько радиолокационных объектов Ирана.
ТЕГЕРАН, 8 июн - РИА Новости. Иранские военные атаковали две израильских авиабазы в ответ на удары Израиля по территории Ирана, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
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"Несколькими минутами ранее… воины военно-космических сил КСИР начали операцию "Победа", атаковав важные стратегические авиабазы Неватим и Тель-Ноф", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство IRNA.
Корпус стражей отметил, что осуществил операцию в ответ на атаку Израиля на несколько радиолокационных объектов страны.