Удары Израиля по Ирану были относительно ограниченными, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что удары Израиля по Ирану были «относительно ограниченными» по своему масштабу.
- Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удары Израиля по Ирану в понедельник утром были "относительно ограниченными" по своему масштабу, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.