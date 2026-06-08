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Удары Израиля по Ирану были относительно ограниченными, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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06:23 08.06.2026
Удары Израиля по Ирану были относительно ограниченными, пишут СМИ

Axios: удары Израиля по Ирану были ограниченными по масштабу

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что удары Израиля по Ирану были «относительно ограниченными» по своему масштабу.
  • Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Удары Израиля по Ирану в понедельник утром были "относительно ограниченными" по своему масштабу, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
"Чиновник из США заявил, что удары по Израилю были "относительно ограниченными" по своему масштабу", - говорится в публикации.
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