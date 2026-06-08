МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ракетная атака Ирана по целям в Израиле стал ответом на нарушение перемирия после месяца сдержанности, заявил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари.

"Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля", - передает агентство Mehr.