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МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия - РИА Новости, 08.06.2026
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05:48 08.06.2026
МИД Ирана назвал ракетную атаку на Израиль ответом на нарушение перемирия

МИД Ирана: КСИР нанес ракетный удар по Тель-Авиву после месяца сдержанности

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля, заявил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари.
  • Ранее Иран угрожал ответить на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ракетная атака Ирана по целям в Израиле стал ответом на нарушение перемирия после месяца сдержанности, заявил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Позже ЦАХАЛ заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
"Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля", - передает агентство Mehr.
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