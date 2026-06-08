Иран использовал баллистические ракеты "Хайбар Шекан" при атаке на Израиль

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции использовал баллистические ракеты большой дальности «Хайбар Шекан» и беспилотники в ходе атаки по Израилю.

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером в ответ на удар израильской армии по пригороду Бейрута.

Баллистическая ракета «Хайбар Шекан» имеет дальность полета 1 450 километров, вес 4,5 тонны, длину 10 метров и способна маневрировать, обходя системы ПВО.

ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции в ходе атаки по Израилю в воскресенье вечером использовал баллистические ракеты большой дальности "Хайбар Шекан", а также беспилотники, сообщают иранские СМИ.

Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.

"В сегодняшней операции КСИР были использованы твердотопливные баллистические ракеты "Хайбар Шекан", запущенные с баз на западе страны в направлении базы Рамат-Давид", - передает иранское агентство Tasnim

Согласно агентству, ракета имеет следующие характеристики: дальность полета составляет 1 450 километров, вес 4,5 тонны, длина – 10 метров, также ракета способна на этапе подлета к цели маневрировать, обходя системы ПВО.

В то же время иранский телеканал SNN опубликовал еще и снимки беспилотников, которые, как утверждается, Иран запускал в ходе атаки по Израилю в воскресенье вечером.