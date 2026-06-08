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Иран использовал баллистические ракеты "Хайбар Шекан" при атаке на Израиль - РИА Новости, 08.06.2026
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03:29 08.06.2026
Иран использовал баллистические ракеты "Хайбар Шекан" при атаке на Израиль

КСИР использовал ракеты "Хайбар Шекан" и БПЛА при атаке на Израиль

© Фото : соцсетиДым после удара Ирана по Израилю
Дым после удара Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : соцсети
Дым после удара Ирана по Израилю. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции использовал баллистические ракеты большой дальности «Хайбар Шекан» и беспилотники в ходе атаки по Израилю.
  • Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером в ответ на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
  • Баллистическая ракета «Хайбар Шекан» имеет дальность полета 1 450 километров, вес 4,5 тонны, длину 10 метров и способна маневрировать, обходя системы ПВО.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции в ходе атаки по Израилю в воскресенье вечером использовал баллистические ракеты большой дальности "Хайбар Шекан", а также беспилотники, сообщают иранские СМИ.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля 7 июня вечером. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
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"В сегодняшней операции КСИР были использованы твердотопливные баллистические ракеты "Хайбар Шекан", запущенные с баз на западе страны в направлении базы Рамат-Давид", - передает иранское агентство Tasnim.
Согласно агентству, ракета имеет следующие характеристики: дальность полета составляет 1 450 километров, вес 4,5 тонны, длина – 10 метров, также ракета способна на этапе подлета к цели маневрировать, обходя системы ПВО.
В то же время иранский телеканал SNN опубликовал еще и снимки беспилотников, которые, как утверждается, Иран запускал в ходе атаки по Израилю в воскресенье вечером.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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В миреИзраильИранБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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