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КСИР нанес удары по антииранским группировкам на севере Ирака - РИА Новости, 08.06.2026
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03:01 08.06.2026
КСИР нанес удары по антииранским группировкам на севере Ирака

КСИР Ирана атаковал позиции антииранских группировок в Сулеймании в Ираке

© AP Photo / Vahid SalemiПарк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал позиции боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака.
  • По сообщению иранского агентства Tasnim, КСИР сообщил о нанесении ударов по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал позиции боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.
"КСИР сообщил о нанесении ударов по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания", - говорится в сообщении агентства.
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