КСИР нанес удары по антииранским группировкам на севере Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал позиции боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака.
- По сообщению иранского агентства Tasnim, КСИР сообщил о нанесении ударов по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал позиции боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.
"КСИР сообщил о нанесении ударов по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания", - говорится в сообщении агентства.