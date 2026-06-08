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Посол Ирана в Москве заявил, что Хаменеи жив и здоров - РИА Новости, 08.06.2026
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01:58 08.06.2026
Посол Ирана в Москве заявил, что Хаменеи жив и здоров

Посол Джалали: верховный лидер Ирана Хаменеи жив и здоров

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, занимается административными вопросами.
  • Джалали подчеркнул, что слухи о гибели или ранении Хаменеи являются дезинформацией, и призвал не поддаваться на провокации.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и здоров, занимается административными вопросами.
Ранее СМИ и американские власти неоднократно допускали, что Хаменеи либо погиб, либо серьезно ранен.
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"Наш лидер жив, здоров, занимается своими вопросами административного характера. Мы понимаем, что это враг провоцирует нас на действия, на реакцию. Но мы полностью должны обеспечить его безопасность. Подобные слухи и дезинформация не могут нас заставить принимать иное решение. Его здоровье и его безопасность - это главный вопрос для всех нас", - сказал Джалали "Известиям".
Посол подчеркнул, что после гибели предыдущего лидера Али Хаменеи Иран не рухнул, его наследник Моджтаба Хаменеи "сильно управляет страной".
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера своего отца - Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера.
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