Тегеран не нуждается в том, чтобы давать гарантии по ЯО, заявил посол Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что в военной доктрине Ирана нет целей по созданию ядерной бомбы.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном должно включать гарантии об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Иран не нуждается в том, чтобы давать гарантии по ядерному оружию, так как целей по его созданию в военной доктрине страны и так нет, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.
"Мы не нуждаемся в том, чтобы кому-то давать гарантии. В нашей военной доктрине никаких целей по созданию ядерной бомбы не стоит", - сказал "Известиям" Джалали.
Дипломат отметил, что покойный лидер Ирана Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что страна могла бы давно разработать ядерное оружие, но не стремится к его созданию.
По словам Джалали, доклады и отчеты МАГАТЭ свидетельствуют о том, что Иран не разрабатывал атомную бомбу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.