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Иран готов предложить России роль посредника в переговорах, заявил посол - РИА Новости, 08.06.2026
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01:38 08.06.2026
Иран готов предложить России роль посредника в переговорах, заявил посол

Посол Джалали: позиция США помешала подключить Россию к переговорам по Ирану

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран был готов предложить России роль посредника в переговорах.
  • США, по словам посла Ирана в Москве, не были заинтересованы в привлечении России к переговорам.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран был готов предложить России роль посредника в переговорах, но США не были в этом заинтересованы.
"У нас была готовность пригласить российских коллег для решения этого вопроса. Но (президент США) Дональд Трамп и американцы не были заинтересованы в этом", - сказал Джалали "Известиям".
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По словам дипломата, Трамп повел себя эгоистично, не желая привлекать к переговорам других участников.
Посол считает, что Трамп отказывается от роли других крупных держав в решении международных вопросов и единственным препятствием к участию других стран в урегулировании конфликта являются США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
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