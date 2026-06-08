Иран готов предложить России роль посредника в переговорах, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран был готов предложить России роль посредника в переговорах.
- США, по словам посла Ирана в Москве, не были заинтересованы в привлечении России к переговорам.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран был готов предложить России роль посредника в переговорах, но США не были в этом заинтересованы.
"У нас была готовность пригласить российских коллег для решения этого вопроса. Но (президент США) Дональд Трамп и американцы не были заинтересованы в этом", - сказал Джалали "Известиям".
По словам дипломата, Трамп повел себя эгоистично, не желая привлекать к переговорам других участников.
Посол считает, что Трамп отказывается от роли других крупных держав в решении международных вопросов и единственным препятствием к участию других стран в урегулировании конфликта являются США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.