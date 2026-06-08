Главы МИД Ирана и Ирака обсудили иранскую атаку по Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с иракским коллегой Фуадом Хусейном атаку Ирана по целям в Израиле.
- Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля после угроз ответить на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
- Армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах».
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном атаку ИРИ по целям в Израиле, передает иранское агентство IRNA.
"Сейед Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, и Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, обсудили ответ Исламской республики Иран в связи с многократными нарушениями условий перемирия Израилем... а также провели консультации", - говорится в сообщении IRNA.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.