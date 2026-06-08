МИД Ирана обвинил США в нарушении Израилем перемирия в Ливане

ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. США несут ответственность за нарушение Израилем перемирия в Ливане и его последствия, следует из заявления иранского МИД.

Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.