МИД Ирана обвинил США в нарушении Израилем перемирия в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран обвинил США в ответственности за нарушение Израилем перемирия в Ливане.
- Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем и вытекающие из этого последствия, заявил МИД ИРИ.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. США несут ответственность за нарушение Израилем перемирия в Ливане и его последствия, следует из заявления иранского МИД.
"Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем (в Ливане - ред.) и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.