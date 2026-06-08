Иран нанес удары по нескольким военным целям в Израиле

ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким военным целям на севере Израиля, следует из заявления МИД ИРИ .

Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.