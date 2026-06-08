Иран нанес удары по нескольким военным целям в Израиле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким военным целям на севере Израиля.
- Атака последовала через несколько часов после угроз ответить на недавний обстрел пригорода Бейрута силами ЦАХАЛ.
ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по нескольким военным целям на севере Израиля, следует из заявления МИД ИРИ.
"Вследствие неоднократных нарушений режима прекращения огня <…> неоднократных агрессивных действий Израиля против Ливана и Ирана, в том числе путем сотрудничества с США в нападениях последних двух недель на иранские суда и на объекты в южных частях Ирана <…> Вооруженные силы Ирана вечером в воскресенье <…> нанесли удары по ряду военных целей на севере Израиля", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.