Атак по территории Ирана пока не совершалось, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что после ударов КСИР по Израилю никаких атак по территории Ирана не совершалось.
- Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля в ответ на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Никаких атак по территории исламской республики после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Израилю не совершалось, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"В соответствии расследованию телеканала, никаких атак по территории Ирана пока не совершалось", - говорится в сообщении.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.