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Атак по территории Ирана пока не совершалось, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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00:29 08.06.2026
Атак по территории Ирана пока не совершалось, пишут СМИ

IRIB: после ударов КСИР по Израилю атак по территории Ирана пока не совершалось

© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi MarizadИранские военные в районе Ормузского пролива
Иранские военные в районе Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marizad
Иранские военные в районе Ормузского пролива. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что после ударов КСИР по Израилю никаких атак по территории Ирана не совершалось.
  • Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля в ответ на удар израильской армии по пригороду Бейрута.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Никаких атак по территории исламской республики после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Израилю не совершалось, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
"В соответствии расследованию телеканала, никаких атак по территории Ирана пока не совершалось", - говорится в сообщении.
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Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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