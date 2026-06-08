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Иран привел в полную готовность множество ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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00:10 08.06.2026 (обновлено: 00:24 08.06.2026)
Иран привел в полную готовность множество ракет, пишут СМИ

Tasnim: Иран составил список целей на случай атаки Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран привел множество ракет в полную готовность.
  • Также составлен список целей для ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран привел множество ракет в полную готовность, также составлен список целей для ударов по Израиля на случай атаки со стороны Тель-Авива, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
"В случае ответных действий Израиля в отношении Ирана, значительное количество иранских ракет полностью готовы к немедленному запуску по списку целей в Израиле", - сказал источник агентству Tasnim.
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