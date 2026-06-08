Иран привел в полную готовность множество ракет, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран привел множество ракет в полную готовность.
- Также составлен список целей для ударов по Израилю на случай атаки со стороны Тель-Авива.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Иран привел множество ракет в полную готовность, также составлен список целей для ударов по Израиля на случай атаки со стороны Тель-Авива, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на иранский военный источник.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.