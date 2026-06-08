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Иранские СМИ опровергли данные об атаке на аэропорт в Тебризе - РИА Новости, 08.06.2026
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00:00 08.06.2026 (обновлено: 00:21 08.06.2026)
Иранские СМИ опровергли данные об атаке на аэропорт в Тебризе

Tasnim: атаки на аэропорт в Тебризе не было, взрывы вызваны испытанием ПВО

© Mehr News AgencyВзрыв в аэропорту иранского Тебриза
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Mehr News Agency
Взрыв в аэропорту иранского Тебриза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Звуки взрывов в районе аэропорта Тебриза связаны с испытанием систем ПВО.
  • Нападения на аэропорт в Тебризе не было.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Нападения на аэропорт в иранском городе Тебриз не было, звуки взрывов в его районе относятся к испытанию систем ПВО, передает иранское агентство Tasnim.
Ранее СМИ сообщали, что на аэропорт в городе Тебриз была совершена атака. При этом иранское агентство ILNA передавало, что в районе аэропорта была задействована система ПВО.
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"На основе проведенного расследования, звуки взрывов, которые доносили со стороны аэропорта Тебриза, были испытаниями систем ПВО. Никакого нападения на аэропорт не совершалось", - говорится в сообщении.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.
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