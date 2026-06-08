Иранские СМИ опровергли данные об атаке на аэропорт в Тебризе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звуки взрывов в районе аэропорта Тебриза связаны с испытанием систем ПВО.
- Нападения на аэропорт в Тебризе не было.
ТЕГЕРАН, 8 июн – РИА Новости. Нападения на аэропорт в иранском городе Тебриз не было, звуки взрывов в его районе относятся к испытанию систем ПВО, передает иранское агентство Tasnim.
Ранее СМИ сообщали, что на аэропорт в городе Тебриз была совершена атака. При этом иранское агентство ILNA передавало, что в районе аэропорта была задействована система ПВО.
"На основе проведенного расследования, звуки взрывов, которые доносили со стороны аэропорта Тебриза, были испытаниями систем ПВО. Никакого нападения на аэропорт не совершалось", - говорится в сообщении.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения "Хезболлах". По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.