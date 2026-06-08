Индонезия нашла способ закупать российскую нефть в обход ограничений

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Индонезии поручат закупку российской нефти государственному агентству Lemigas.

Национальная нефтегазовая компания Pertamina больше не будет основным импортером сырья.

Новый механизм позволит проводить сделки по схеме «правительство — правительство», а затем передавать их для дальнейшей реализации коммерческим структурам.

ДЖАКАРТА, 8 июн - РИА Новости. Власти Индонезии поручат государственному агентству Lemigas закупку российской нефти, отказавшись от практики, при которой основным импортером сырья выступала национальная нефтегазовая компания Pertamina, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.

"Президентское постановление предусматривает, что импорт энергоносителей может осуществляться также через государственное агентство. В данном случае речь идет о Lemigas", - сказал министр журналистам в парламенте.

По словам Лахадалии, новый механизм позволит проводить сделки по схеме "правительство - правительство", а затем передавать их для дальнейшей реализации коммерческим структурам.

« "Если президент достигает договоренности с другой страной о поставках нефти, такая сделка может осуществляться напрямую на межгосударственном уровне, после чего реализовываться по схеме "правительство - бизнес", - пояснил министр.

Ранее власти Индонезии сообщали о договоренности по поставкам 150 миллионов баррелей российской нефти, достигнутой после визита президента страны Прабово Субианто Москву в апреле.

Как отмечают индонезийские власти, Pertamina не может напрямую участвовать в закупках российской нефти из-за рисков, связанных с западными санкциями против России . В министерстве энергетики ранее указывали, что компания активно работает на международных финансовых рынках, что делает подобные сделки чувствительными.