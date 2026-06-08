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Индонезия нашла способ закупать российскую нефть в обход ограничений - РИА Новости, 08.06.2026
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16:41 08.06.2026 (обновлено: 19:56 08.06.2026)
Индонезия нашла способ закупать российскую нефть в обход ограничений

Индонезия намерена закупать российскую нефть через агентство Lemigas

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Индонезии поручат закупку российской нефти государственному агентству Lemigas.
  • Национальная нефтегазовая компания Pertamina больше не будет основным импортером сырья.
  • Новый механизм позволит проводить сделки по схеме «правительство — правительство», а затем передавать их для дальнейшей реализации коммерческим структурам.
ДЖАКАРТА, 8 июн - РИА Новости. Власти Индонезии поручат государственному агентству Lemigas закупку российской нефти, отказавшись от практики, при которой основным импортером сырья выступала национальная нефтегазовая компания Pertamina, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
"Президентское постановление предусматривает, что импорт энергоносителей может осуществляться также через государственное агентство. В данном случае речь идет о Lemigas", - сказал министр журналистам в парламенте.
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По словам Лахадалии, новый механизм позволит проводить сделки по схеме "правительство - правительство", а затем передавать их для дальнейшей реализации коммерческим структурам.
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"Если президент достигает договоренности с другой страной о поставках нефти, такая сделка может осуществляться напрямую на межгосударственном уровне, после чего реализовываться по схеме "правительство - бизнес", - пояснил министр.
Ранее власти Индонезии сообщали о договоренности по поставкам 150 миллионов баррелей российской нефти, достигнутой после визита президента страны Прабово Субианто в Москву в апреле.
Как отмечают индонезийские власти, Pertamina не может напрямую участвовать в закупках российской нефти из-за рисков, связанных с западными санкциями против России. В министерстве энергетики ранее указывали, что компания активно работает на международных финансовых рынках, что делает подобные сделки чувствительными.
Для реализации новой схемы президент Индонезии подписал постановление №26 от 2026 года о закупках нефти, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа в интересах национальной энергетической безопасности. Документ разрешает импорт энергоносителей через государственные агентства в рамках межправительственного сотрудничества.
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