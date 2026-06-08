Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки московского вуза из-за дипломной работы, содержание которой система проверки посчитала сгенерированным нейросетью.

Суд установил, что третья загрузка диплома, загруженная вовремя, содержала всего 11,92 процента ИИ-контента.

Суд восстановил студентку на четвертом курсе, обязал вуз допустить работу к защите при оригинальности не менее 50 процентов и взыскал с него компенсацию морального вреда и штраф.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Верховный суд Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки московского вуза из-за дипломной работы, которую сочли сгенерированной нейросетью, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы", — говорится в материалах.

Из них также выяснилось, что студентка загружала диплом в систему проверки трижды. Первая загрузка показала 41,91 процента ИИ-контента. Во второй раз руководитель сочла, что в тексте намеренно нарушена логика слов (более чем в 70 процентов текста), и расценила это как фальсификацию.

Третий результат дал уже 11,92 процента ИИ-контента, но вуз отказался принимать его, заявив, что студентка пропустила срок (последним днем было воскресенье, 8 июня 2025 года).

Таким образом, 10 июня кафедра решила не допускать работу к защите, в тот же день подписали приказ об отчислении. Студентку на заседание не пригласили, времени на обжалование не оставили. Ее обращение в вуз от 6 августа отклонили 4 сентября.

Верховный суд Татарстана применил статью 193 Гражданского кодекса, переносящую последний день на ближайший рабочий, и признал загрузку своевременной. Кроме того, представитель университета подтвердил, что научный руководитель не разбирается в системе проверки и фактически не проверял текст на генерацию нейросетью. Помимо этого, ответчик не смог пояснить, как система отличает копирование от ИИ.