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Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным - РИА Новости, 08.06.2026
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11:30 08.06.2026 (обновлено: 17:13 08.06.2026)
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным

РИА Новости: ВС Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки из-за ИИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки московского вуза из-за дипломной работы, содержание которой система проверки посчитала сгенерированным нейросетью.
  • Суд установил, что третья загрузка диплома, загруженная вовремя, содержала всего 11,92 процента ИИ-контента.
  • Суд восстановил студентку на четвертом курсе, обязал вуз допустить работу к защите при оригинальности не менее 50 процентов и взыскал с него компенсацию морального вреда и штраф.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Верховный суд Татарстана подтвердил незаконность отчисления студентки московского вуза из-за дипломной работы, которую сочли сгенерированной нейросетью, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Отчет системы проверки носит вероятностный характер, содержит оговорку, окончательное решение остается за экспертом, при этом научный руководитель, как признал сам университет, не осведомлен о принципах работы системы", — говорится в материалах.
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Из них также выяснилось, что студентка загружала диплом в систему проверки трижды. Первая загрузка показала 41,91 процента ИИ-контента. Во второй раз руководитель сочла, что в тексте намеренно нарушена логика слов (более чем в 70 процентов текста), и расценила это как фальсификацию.
Третий результат дал уже 11,92 процента ИИ-контента, но вуз отказался принимать его, заявив, что студентка пропустила срок (последним днем было воскресенье, 8 июня 2025 года).
Таким образом, 10 июня кафедра решила не допускать работу к защите, в тот же день подписали приказ об отчислении. Студентку на заседание не пригласили, времени на обжалование не оставили. Ее обращение в вуз от 6 августа отклонили 4 сентября.
Верховный суд Татарстана применил статью 193 Гражданского кодекса, переносящую последний день на ближайший рабочий, и признал загрузку своевременной. Кроме того, представитель университета подтвердил, что научный руководитель не разбирается в системе проверки и фактически не проверял текст на генерацию нейросетью. Помимо этого, ответчик не смог пояснить, как система отличает копирование от ИИ.
В итоге студентку восстановили на четвертом курсе, а вуз обязали допустить дипломную работу к защите при оригинальности не менее 50 процентов. С учебного заведения также взыскали 40 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа.
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