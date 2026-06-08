Хуситы заявили о пуске ракет по жизненно важным целям в Тель-Авиве

ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о пуске ракет по "жизненно важным" целям в Тель-Авиве после долгой паузы в связи с перемирием.