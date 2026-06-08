Хуситы заявили о пуске ракет по жизненно важным целям в Тель-Авиве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шиитское движение "Ансар Алла" заявило о пуске ракет по жизненно важным целям в Тель-Авиве.
- По заявлению военного командования хуситов, ракеты точно попали в цель.
ДОХА, 8 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о пуске ракет по "жизненно важным" целям в Тель-Авиве после долгой паузы в связи с перемирием.
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"По жизненно важным целям израильского врага был выпущен ракетный залп, и, по милости Аллаха, ракеты точно попали в цель", - говорится в заявлении военного командования хуситов в эфире телеканала Al Masirah.
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