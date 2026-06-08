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Сроков открытия турецко-армянской границы нет, сообщил источник - РИА Новости, 08.06.2026
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20:24 08.06.2026
Сроков открытия турецко-армянской границы нет, сообщил источник

РИА Новости: конкретных сроков открытия турецко-армянской границы сейчас нет

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Государственные флаги Армении и Турции - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конкретных сроков открытия турецко-армянской границы на данный момент нет.
  • Анкара рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Ереваном.
АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Конкретных сроков открытия турецко-армянской границы на данный момент нет, дальнейшие шаги будут зависеть от хода процесса нормализации отношений между двумя странами, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Анкара и Ереван в середине мая завершили подготовку к началу прямой торговли между двумя странами, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.
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Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил журналистам, что Турция начнет поставлять свои товары в Армению без их переоформления в третьих странах.
"На данном этапе конкретных сроков открытия границы нет. Динамика процесса будет зависеть от развития нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что Анкара рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, который будет способствовать укреплению стабильности и развитию добрососедских связей на Южном Кавказе.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцами дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
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