Сроков открытия турецко-армянской границы нет, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Конкретных сроков открытия турецко-армянской границы на данный момент нет.

Анкара рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Ереваном.

АНКАРА, 8 июн - РИА Новости. Конкретных сроков открытия турецко-армянской границы на данный момент нет, дальнейшие шаги будут зависеть от хода процесса нормализации отношений между двумя странами, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Анкара и Ереван в середине мая завершили подготовку к началу прямой торговли между двумя странами, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил журналистам, что Турция начнет поставлять свои товары в Армению без их переоформления в третьих странах.

"На данном этапе конкретных сроков открытия границы нет. Динамика процесса будет зависеть от развития нормализации отношений между Турцией и Арменией", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что Анкара рассчитывает на продолжение конструктивного диалога, который будет способствовать укреплению стабильности и развитию добрососедских связей на Южном Кавказе.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча.