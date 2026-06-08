Госдума рассмотрит во II чтении проект об усилении контроля за иноагентами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении контроля за иноагентами 9 июня.
- Законопроект направлен на повышение контроля за денежными операциями иноагентов и предотвращение сокрытия полученных ими средств.
- Ко второму чтению законопроекта предложена поправка о запрете на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах и запрет выступать рекламодателями такой рекламы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на усиление контроля за иноагентами, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что проект позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств.
"Мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России", - заключил политик.
Законопроектом предлагается усовершенствовать механизм обмена информацией между банками и государственными органами о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов.
Ко второму чтению законопроекта предложена поправка, которой предусматривается введение запрета на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах, также они не смогут выступать рекламодателями соответствующей рекламы.
Минюст расширил реестр иноагентов
29 мая, 17:38