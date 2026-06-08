Госдума рассмотрит во II чтении проект об усилении контроля за иноагентами

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении контроля за иноагентами 9 июня.

Законопроект направлен на повышение контроля за денежными операциями иноагентов и предотвращение сокрытия полученных ими средств.

Ко второму чтению законопроекта предложена поправка о запрете на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах и запрет выступать рекламодателями такой рекламы.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на усиление контроля за иноагентами, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении инициативу, направленную на совершенствование государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

Он отметил, что проект позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов и предупредить случаи сокрытия полученных ими денежных средств.

"Мы защищаем суверенитет государства и наших граждан от тех, кто предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России", - заключил политик.

Законопроектом предлагается усовершенствовать механизм обмена информацией между банками и государственными органами о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов.