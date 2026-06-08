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В Госдуме рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенничеством - РИА Новости, 08.06.2026
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15:36 08.06.2026 (обновлено: 16:11 08.06.2026)
В Госдуме рассказали о новых мерах по борьбе с кибермошенничеством

РИА Новости: в ГД предложили ограничить количество банковских карт на человека

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаседание Госдумы
Заседание Госдумы - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством включает ограничение количества банковских карт до 20 на человека.
  • Планируется создание "красной кнопки" на "Госуслугах" для оперативного уведомления о мошеннических атаках, а также реестра IMEI-номеров для борьбы с мошенничеством и контрафактом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством предусматривает ограничение количества банковских карт, создание "красной кнопки" на "Госуслугах" и реестра IMEI-номеров, рассказал РИА Новости член думского комитета по информационной политике Антон Немкин.
"Ограничение количества карт существенно сокращает пространство для маневра у преступников. При этом мы совместно с профильными ведомствами постарались сделать все возможное, чтобы эта мера не создавала трудностей для добросовестных пользователей", — сказал он агентству на полях ПМЭФ.
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По словам депутата, обсуждались разные варианты лимита карт: и пять в одном банке, и 20. В итоге признали оптимальным лимит в 20 карт во всех банках. Это даст людям возможность пользоваться услугами как традиционных банков, так и банков сотовых операторов или маркетплейсов, и контролировать при этом свои карты.
Немкин отметил важность ограничения числа банковских карт: так как сейчас любой человек может получить их сколько угодно, этим охотно пользуются мошенники: открывают карты на третьих лиц за вознаграждение, а затем выводят через них похищенные деньги.
Еще одной важной инициативой собеседник агентства назвал внедрение "красной кнопки" на портале "Госуслуги".
"Проблема заключается в том, что в момент атаки мошенников человек зачастую не понимает, что ему делать. Куда звонить, какие действия предпринимать в первую очередь. Кажется очевидным, что нужно блокировать банковскую карту, но если утрачен доступ к приложению, то под угрозой могут оказаться и счета, и вклады, и другие сервисы", — добавил депутат.
Он напомнил, что мошенники обычно создают у жертвы дефицит времени и вводят ее в состояние сильного стресса, когда сложно принять правильное решение. "Красная кнопка" позволит оперативно уведомить всех участников системы "Антифрод" — банки, операторов связи и правоохранительные органы — о том, что человек стал жертвой преступников и все его операции фактически скомпрометированы.
"Очень значимым считаю и решение о создании реестра IMEI. Эта идея обсуждалась не просто годами, а десятилетиями. Появление такого реестра открывает дополнительные возможности для борьбы с мошенничеством, контрафактом и даже с угрозой применения беспилотников", — заключил парламентарий.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу год назад. Он включает около 30 инициатив, в том числе возможность отказа от СМС-рассылок и спам-звонков, запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами и тому подобное.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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