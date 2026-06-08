В Госдуме назвали преимущества электронных квитанций за ЖКУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку "Почты России", ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан.

Платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через "Госуслуги", при этом сохранится бумажный формат для пенсионеров, льготников и граждан, не использующих цифровые сервисы.

Развитие электронного документооборота сократит сроки доставки и снизит административные издержки.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку " Почты России ", ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан. Согласно законопроекту, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через "Госуслуги".

"Отдельного внимания заслуживает интеграция почтовых сервисов с порталом Госуслуг. Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным", - сказал Немкин

Он отметил, что при этом сохранение бумажного формата для пенсионеров, льготников и граждан, не использующих цифровые сервисы, демонстрирует взвешенный подход государства к цифровой трансформации. Депутат добавил, что данный проект отражает общий курс на цифровизацию государственных и социально значимых сервисов.

« "Одной из наиболее значимых новаций станет развитие электронного документооборота через цифровые почтовые ящики и юридически значимую электронную почту. Это позволит гражданам, бизнесу и государственным органам обмениваться документами в защищенном цифровом формате, существенно сокращая сроки доставки и снижая административные издержки", - рассказал Немкин.

Он уточнил, что "Почта России" получает возможность стать одним из ключевых элементов национальной цифровой инфраструктуры.