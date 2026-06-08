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В Госдуме назвали преимущества электронных квитанций за ЖКУ - РИА Новости, 08.06.2026
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11:53 08.06.2026
В Госдуме назвали преимущества электронных квитанций за ЖКУ

Немкин: электронные квитанции за ЖКУ сделают оплату счетов более прозрачной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку "Почты России", ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан.
  • Платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через "Госуслуги", при этом сохранится бумажный формат для пенсионеров, льготников и граждан, не использующих цифровые сервисы.
  • Развитие электронного документооборота сократит сроки доставки и снизит административные издержки.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку "Почты России", ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан. Согласно законопроекту, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через "Госуслуги".
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"Отдельного внимания заслуживает интеграция почтовых сервисов с порталом Госуслуг. Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным", - сказал Немкин.
Он отметил, что при этом сохранение бумажного формата для пенсионеров, льготников и граждан, не использующих цифровые сервисы, демонстрирует взвешенный подход государства к цифровой трансформации. Депутат добавил, что данный проект отражает общий курс на цифровизацию государственных и социально значимых сервисов.
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"Одной из наиболее значимых новаций станет развитие электронного документооборота через цифровые почтовые ящики и юридически значимую электронную почту. Это позволит гражданам, бизнесу и государственным органам обмениваться документами в защищенном цифровом формате, существенно сокращая сроки доставки и снижая административные издержки", - рассказал Немкин.
Он уточнил, что "Почта России" получает возможность стать одним из ключевых элементов национальной цифровой инфраструктуры.
"Важным шагом выглядит и расширение возможностей "Почты России" по привлечению сторонних подрядчиков к обработке и доставке отправлений", - сообщил парламентарий, подчеркнув, что для жителей удаленных территорий также существенное значение имеет возможность подачи и получения документов для государственных и муниципальных услуг через почтовую сеть.
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