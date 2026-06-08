Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс для совершенствования бюджетного процесса.

Поправки направлены на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов и уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса.

Минфин предлагает меры по снижению долговой нагрузки на региональные бюджеты, включая пилотный проект по изменению процедуры получения бюджетного кредита.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Бюджетный кодекс для совершенствования бюджетного процесса в условиях высокой неопределенности в мировой экономике, сообщает Минфин РФ.

"Правительство РФ направило на рассмотрение в Государственную Думу законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в материалах на сайте.

"Изменения, подготовленные Минфином России, направлены на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса", - поясняется там.

« "Проектируемые нормы закона в условиях высокой неопределенности в мировой экономике на фоне конфликта на Ближнем Востоке дадут правительству РФ возможность гибко реагировать... Главная цель поправок – бесперебойное финансирование приоритетных направлений расходов: социальные обязательства, обеспечение обороноспособности и безопасности, технологический суверенитет", - отмечается в материалах.

В частности, Минфин предлагает меры, направленные на снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты. "Предлагается провести пилотный проект по изменению процедуры получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, который будет привлекаться регионами для обеспечения текущей ликвидности бюджета", - говорится в материалах.

Ожидается, что эксперимент позволит сократить сроки предоставления кредита региональным бюджетам и их расходов на обслуживание долга, поскольку такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых. "В результате это снизит необходимость привлечения субъектами РФ более дорогих заимствований у кредитных организаций и повысит гибкость управления сбалансированностью бюджета", - отмечается там.

Поправки также предусматривают перенос срока погашения субъектами РФ одной трети задолженности по отдельным бюджетным кредитам с 2026 года на 2030 год, что позволит перераспределить бюджетные ресурсы для решения приоритетных задач, определенных поручением президента РФ по итогам рассмотрения обращения партии " Единая Россия ", говорится в материалах.

Кроме того, поправками предлагается не приостанавливать расходные операции по лицевым счетам должника, если расходы связаны с исполнением публичных нормативных обязательств.

« "Это позволит исключить риски возникновения ситуаций, при которых финансовые ограничения в отношении государственного или муниципального учреждения затрагивают права граждан на получение социальных гарантий", - отметили в Минфине.