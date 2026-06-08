Партия Пашиняна не набрала 50 процентов голосов на выборах в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50 процентов голосов на парламентских выборах в Армении.

Второе место занял блок "Сильная Армения" Карапетяна с 23,28 процента, третье — альянс "Армения" Кочаряна с 9,93 процента.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила менее половины голосов после обработки всех бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Политсила набрала 49,82 процента. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.

В ночь на понедельник премьер объявил о победе "Гражданского договора", когда ЦИК обработал только десять процентов бюллетеней. На тот момент партия имела 54,64 процента, но затем этот показатель резко снизился.

Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набравший 9,93 процента. "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер, получив 3,99 процента.

Представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян ранее отмечал, что на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян подчеркивал, что власти использовали выборную карусель , запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление.