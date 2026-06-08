Глава МИД Бангладеш передал приветствие Путину от премьера Рахмана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман передал приветствие от премьер-министра Бангладеш Тарика Рахмана Владимиру Путину.
- Глава МИД Бангладеш выразил благодарность за двусторонние отношения с Россией.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал приветствие президенту РФ Владимиру Путину от премьера-министра Бангладеш Тарика Рахмана, а также выразил благодарность за двусторонние отношения.
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"В первую очередь я хотел бы передать вам (Сергею Лаврову - ред.) приветствие от нашего премьер-министра (Бангладеш Тарика Рахмана - ред.), также президенту (России Владимиру Путину - ред.), председателю правительства Михаилу Мишустину. Благодарность за наши отношения и (мы - ред.) очень ценим наши отношения с Россией", - сказал глава МИД Бангладеша на встрече с Сергеем Лавровым в Москве.