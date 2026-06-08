Глава МИД Бангладеш передал приветствие Путину от премьера Рахмана

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"В первую очередь я хотел бы передать вам (Сергею Лаврову - ред.) приветствие от нашего премьер-министра (Бангладеш Тарика Рахмана - ред.), также президенту (России Владимиру Путину - ред.), председателю правительства Михаилу Мишустину. Благодарность за наши отношения и (мы - ред.) очень ценим наши отношения с Россией", - сказал глава МИД Бангладеша на встрече с Сергеем Лавровым в Москве.