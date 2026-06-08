Рейтинг@Mail.ru
Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставку - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 08.06.2026 (обновлено: 12:11 08.06.2026)

Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставку

© Sputnik / Михаил АвагимовДзамболат Тадтаев
Дзамболат Тадтаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Михаил Авагимов
Дзамболат Тадтаев
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку.
  • Президент республики Алан Гаглоев принял заявление об отставке.
ЦХИНВАЛ, 8 июн - РИА Новости. Глава правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку, президент республики Алан Гаглоев принял заявление о его уходе, сообщает пресс-служба президента.
«
"В ходе заседания (правительства - ред) председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Южной Осетии.
Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев, председатель Совета фонда Сергей Фурсенко и начальник Военно-медицинской академии Евгений Крюков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Южная Осетия и Россия подписали соглашение о реабилитации бойцов СВО
5 июня, 15:43
 
Южная ОсетияВ миреАлан Гаглоев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала