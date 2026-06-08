Глава правительства Южной Осетии Тадтаев подал в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку.
- Президент республики Алан Гаглоев принял заявление об отставке.
ЦХИНВАЛ, 8 июн - РИА Новости. Глава правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев подал в отставку, президент республики Алан Гаглоев принял заявление о его уходе, сообщает пресс-служба президента.
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"В ходе заседания (правительства - ред) председатель правительства Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Южной Осетии.