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Новый генсек ООН должен быть нейтральным и независимым, заявил Лавров - РИА Новости, 08.06.2026
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16:45 08.06.2026
Новый генсек ООН должен быть нейтральным и независимым, заявил Лавров

Лавров: новый генсек ООН должен быть нейтральным, независимым и преданным Уставу

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что новый генеральный секретарь ООН должен быть нейтральным, независимым и преданным Уставу ООН.
  • Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Новый генеральный секретарь ООН должен быть нейтральным, независимым и преданным Уставу ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
"Я хотел бы подтвердить нашу полную поддержку необходимости того, чтобы генеральный секретарь был нейтральным, независимым и преданным Уставу во всей его полноте. Не просто, знаете ли, "право Косово на самоопределение", "Крым - это территориальная целостность Украины". Это ключевой момент. Мы должны быть уверены, что на этот раз генеральный секретарь действительно будет другим", - сказал Лавров на встрече с кандидатом на пост генсека ООН, экс-президентом Чили Мишель Бачелет.
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В миреРоссияКосовоЧилиСергей ЛавровАнтониу ГутеррешМишель БачелетООН
 
 
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