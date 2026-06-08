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Госавтоинспекция проанализировала рост ДТП с участием детей в начале лета - РИА Новости, 08.06.2026
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18:32 08.06.2026
Госавтоинспекция проанализировала рост ДТП с участием детей в начале лета

Госавтоинспекция проанализировала рост ДТП с детьми до 16 лет в начале лета

© Фото : Госавтоинспекция МВД России Госавтоинспекция проанализировала рост ДТП с участием детей в начале лета
Госавтоинспекция проанализировала рост ДТП с участием детей в начале лета - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Госавтоинспекция проанализировала рост ДТП с участием детей в начале лета
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первые летние выходные в России отмечены ростом аварийности с участием несовершеннолетних, с вечера 5 по 7 июня на российских дорогах зафиксировано 181 ДТП с участием детей до 16 лет, 12 несовершеннолетних погибли, около 200 получили травмы, заявили в Госавтоинспекции МВД России.
В ведомстве отметили, что каждый второй ребенок из числа раненых был в момент столкновения пассажиром, 45 детей попали в дорожно-транспортное происшествие в качестве пешеходов, а более 60 управляли, в обход правил дорожного движения, мотоциклами и другим транспортом.
"В большинстве случаев виновники дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – взрослые водители, нарушившие правила дорожного движения – они превышали скорость, игнорировали правила обгона, выезжая на полосу встречного движения, не имея права управления садились за руль. Из 12 погибших в автоавариях за время выходных дней юных участников дорожного движения девять являлись пассажирами, двое – пешеходами, один управлял мопедом", — дали разъяснение в Госавтоинспекции МВД России.
Семерых погибших детей перевозили в автомобилях с нарушениями требований безопасности. Четверо детей-пассажиров погибли в ДТП после съезда с дороги. При этом виновниками двух происшествий стали водители, которые не имели права управления: один автомобилист ранее был лишен права садиться за руль, второму водительское удостоверение никогда прежде не выдавалось.
В летний сезон Госавтоинспекция обращает внимание каждого водителя, в салоне автомобиля которого находятся дети, на необходимость пересмотреть манеру вождения, отказаться от ненужного риска, превышения скоростного режима, обгонов и выезда на полосу встречного движения даже в разрешенных местах. Избежать аварийных ситуаций поможет выбор безопасной скорости движения и увеличение дистанции, отметили в ведомстве.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее во дворах и в жилых зонах, где поведение детей чаще всего непредсказуемо. Родителям в летний период следует контролировать и пресекать попытки подростков сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, категорически запретив управление без соответствующего права на это и навыков вождения. Аналогичный призыв адресован владельцам питбайков и кроссовых мотоциклов, которые являются спортивным инвентарем и могут использоваться только на специализированных трассах для занятий мотоспортом. На обычных дорогах, а также в населенных пунктах передвижение с их помощью категорически запрещено.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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