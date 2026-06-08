Диетолог рассказал, можно ли протирать фрукты и овощи влажными салфетками

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Влажные салфетки из-за отдушек в составе не подходят для очистки фруктов и овощей, но в крайнем случае их можно использовать, а лучший способ - замачивание в содовом растворе, рассказал диетолог Антон Поляков.