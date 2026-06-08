Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказал, можно ли протирать фрукты и овощи влажными салфетками - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 08.06.2026
Диетолог рассказал, можно ли протирать фрукты и овощи влажными салфетками

Диетолог Поляков: влажные салфетки не подходят для очистки фруктов из-за отдушек

© iStock.com / eclipse_imagesДевушка режет грушу
Девушка режет грушу - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / eclipse_images
Девушка режет грушу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Влажные салфетки не подходят для очистки фруктов и овощей из-за отдушек в составе, рассказал диетолог Антон Поляков.
  • Замачивание в содовом растворе — безопасный и действенный способ очистки продуктов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Влажные салфетки из-за отдушек в составе не подходят для очистки фруктов и овощей, но в крайнем случае их можно использовать, а лучший способ - замачивание в содовом растворе, рассказал диетолог Антон Поляков.
"Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они для этих задач не предназначены. Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае. А вообще неплохо замачивать фрукты и овощи в воде с растворенной содой", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, содовый раствор для очистки продуктов используется очень часто и является безопасным и действенным способом.
Выращивание клубники - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Эксперт рассказал, как избавить клубнику от личинок паразитов
26 мая, 04:47
 
Здоровье - ОбществоПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала