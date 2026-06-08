Диетолог рассказал, можно ли протирать фрукты и овощи влажными салфетками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Влажные салфетки не подходят для очистки фруктов и овощей из-за отдушек в составе, рассказал диетолог Антон Поляков.
- Замачивание в содовом растворе — безопасный и действенный способ очистки продуктов.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Влажные салфетки из-за отдушек в составе не подходят для очистки фруктов и овощей, но в крайнем случае их можно использовать, а лучший способ - замачивание в содовом растворе, рассказал диетолог Антон Поляков.
"Протирать влажными салфетками овощи и фрукты не надо, потому что там используются различные отдушки, и они для этих задач не предназначены. Но если ничего другого под рукой нет, отсутствует кран с водой, то в целом салфетка может подойти в том самом крайнем случае. А вообще неплохо замачивать фрукты и овощи в воде с растворенной содой", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, содовый раствор для очистки продуктов используется очень часто и является безопасным и действенным способом.