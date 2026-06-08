На Филиппинах число погибших от землетрясения возросло до 12 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение на Филиппинах унесло 12 жизней.
- Более 200 человек получили ранения.
- Обрушились несколько зданий.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Землетрясение на Филиппинах унесло 12 жизней, сообщило AP со ссылкой на местных чиновников.
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"Погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили ранения", — передает агентство.
© REUTERS / GenSan DEVПоследствия землетрясения на Филиппинах
© REUTERS / GenSan DEV
Последствия землетрясения на Филиппинах
По данным Manila Times, также обрушилось несколько зданий.
Сильное землетрясение произошло в понедельник в 07:38 по местному времени у берегов острова Минданао. Согласно данным EMSC, магнитуда составляла 8,1, позднее ее скорректировали до 7,8.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.