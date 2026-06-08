После мощного землетрясения на Филиппинах произошли 11 афтершоков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,8.
- После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере 11 афтершоков , а также не менее трех землетрясений у берегов Индонезии.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно специалистам, магнитуда этих явлений составила от 4,8 до 6,5.
Кроме того, в этот период произошло не менее трех землетрясений у берегов Индонезии магнитудой от 2,6 до 4,3.
Ранее в понедельник EMSC зафиксировал стихийное бедствие магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао. Позднее показатель пересмотрели до 7,8.
Как сообщило агентство Киодо, погибли три человека. По данным Manila Times, также обрушились несколько зданий.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.