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После мощного землетрясения на Филиппинах произошли 11 афтершоков - РИА Новости, 08.06.2026
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05:04 08.06.2026 (обновлено: 07:44 08.06.2026)
После мощного землетрясения на Филиппинах произошли 11 афтершоков

На Филиппинах после сильного землетрясения зафиксировали 11 афтершоков

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение, магнитуда которого составила 7,8.
  • После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере 11 афтершоков , а также не менее трех землетрясений у берегов Индонезии.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В течение двух часов после мощного землетрясения на Филиппинах произошли как минимум одиннадцать афтершоков, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно специалистам, магнитуда этих явлений составила от 4,8 до 6,5.
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Кроме того, в этот период произошло не менее трех землетрясений у берегов Индонезии магнитудой от 2,6 до 4,3.
Ранее в понедельник EMSC зафиксировал стихийное бедствие магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао. Позднее показатель пересмотрели до 7,8.
Как сообщило агентство Киодо, погибли три человека. По данным Manila Times, также обрушились несколько зданий.
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В миреФилиппиныИндонезияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Землетрясение
 
 
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