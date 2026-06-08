Камилла Турман выступила на открытии Moscow Jazz Festival

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участница Jazz at Lincoln Center Orchestra Камилла Турман выступила вместе с Московским джазовым оркестром под руководством Игоря Бутмана на открытии Moscow Jazz Festival.
- Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского и будет проходить до 14 июня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участница легендарного Jazz at Lincoln Center Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса Камилла Турман выступила вместе с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана на открытии Moscow Jazz Festival, передает корреспондент РИА Новости.
Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник и пройдет в столице по 14 июня. Как сообщал РИА Новости худрук фестиваля Игорь Бутман фестиваль объединит свыше тысячи артистов из более чем 15 стран.
"Дорогие друзья, специальный гость из Соединенных Штатов Америки - Камилла Турман!" - сказал Бутман, приглашая Турман на сцену.
Американская артистка и Московский джазовый оркестр представили публике композицию Lady be good. Зал ликовал, одаривая музыкантов бурными овациями и криками "Браво!".
Турман виртуозно владеет тенор-саксофоном и обладает мощным вокалом, который критики сравнивают с голосами Эллы Фицджеральд и Сары Вон.