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Камилла Турман выступила на открытии Moscow Jazz Festival - РИА Новости, 08.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:24 08.06.2026 (обновлено: 22:14 08.06.2026)
Камилла Турман выступила на открытии Moscow Jazz Festival

Камилла Турман и Джаз-оркестр Бутмана выступили на открытии Moscow Jazz Festival

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие Московского джазового фестиваля 2026 в концертном зале им. П.И. Чайковского.
Открытие Московского джазового фестиваля 2026 в концертном зале им. П.И. Чайковского. - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Открытие Московского джазового фестиваля 2026 в концертном зале им. П.И. Чайковского.
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участница Jazz at Lincoln Center Orchestra Камилла Турман выступила вместе с Московским джазовым оркестром под руководством Игоря Бутмана на открытии Moscow Jazz Festival.
  • Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского и будет проходить до 14 июня.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Участница легендарного Jazz at Lincoln Center Orchestra под управлением Уинтона Марсалиса Камилла Турман выступила вместе с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана на открытии Moscow Jazz Festival, передает корреспондент РИА Новости.
Moscow Jazz Festival открылся в Концертном зале имени Чайковского в понедельник и пройдет в столице по 14 июня. Как сообщал РИА Новости худрук фестиваля Игорь Бутман фестиваль объединит свыше тысячи артистов из более чем 15 стран.
"Дорогие друзья, специальный гость из Соединенных Штатов Америки - Камилла Турман!" - сказал Бутман, приглашая Турман на сцену.
Американская артистка и Московский джазовый оркестр представили публике композицию Lady be good. Зал ликовал, одаривая музыкантов бурными овациями и криками "Браво!".
Турман виртуозно владеет тенор-саксофоном и обладает мощным вокалом, который критики сравнивают с голосами Эллы Фицджеральд и Сары Вон.
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