Яркие краски фестиваля циркового искусства "Идол"

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2026" проходит при поддержке столичного правительства в рамках проекта "Лето в Москве".
На фото: сцена из балета "Лето" на гала-шоу в Большом Московском цирке.
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2026" проходит при поддержке столичного правительства в рамках проекта "Лето в Москве".
На фото: сцена из балета "Лето" на гала-шоу в Большом Московском цирке.
В этом году на манеже Большого Московского цирка выступают 182 участника из 12 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии.
На фото: артистки труппы Selenge в жанре групповой каучук (монгольский цирковой продакшен "Эрдене").
В этом году на манеже Большого Московского цирка выступают 182 участника из 12 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии.
На фото: артистки труппы Selenge в жанре групповой каучук (монгольский цирковой продакшен "Эрдене").
Фестиваль стартовал с 30 мая, с 4 по 7 июня зрители увидели конкурсные представления.
На фото: клоун Таво Бой из Мексики.
Фестиваль стартовал с 30 мая, с 4 по 7 июня зрители увидели конкурсные представления.
На фото: клоун Таво Бой из Мексики.
Жюри состоит из трех групп: профессионального, СМИ и зрительского.
На фото: воздушные гимнасты "Дуэт Крико" из Венгрии.
Жюри состоит из трех групп: профессионального, СМИ и зрительского.
На фото: воздушные гимнасты "Дуэт Крико" из Венгрии.
Жюри оценивает цирковые номера и аттракционы в разных жанрах: икарийские игры, воздушная гимнастика, дрессура, групповой каучук, эквилибристика, жонглирование, клоунада и тому подобное.
На фото: труппа "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина.
Жюри оценивает цирковые номера и аттракционы в разных жанрах: икарийские игры, воздушная гимнастика, дрессура, групповой каучук, эквилибристика, жонглирование, клоунада и тому подобное.
На фото: труппа "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина.
Артисты "Королевского цирка Гии Эрадзе" Дмитрий и Александр Дудкины представили аттракцион с участием экзотических животных.
Артисты "Королевского цирка Гии Эрадзе" Дмитрий и Александр Дудкины представили аттракцион с участием экзотических животных.
На одном манеже можно увидеть шесть зебр, восемь лам, 12 обезьян, несколько лемуров, гиббонов и дикобразов.
На одном манеже можно увидеть шесть зебр, восемь лам, 12 обезьян, несколько лемуров, гиббонов и дикобразов.
Дрессировщик Василий Тимченко показал шоу с морскими львами.
Дрессировщик Василий Тимченко показал шоу с морскими львами.
Артисты Китайской национальной акробатической труппы представили номер Time — Hoop diving.
Артисты Китайской национальной акробатической труппы представили номер Time — Hoop diving.
По результатам конкурсной программы лучшие артисты останутся в России еще на месяц: с 10 июня по 12 июля.
На фото: труппа "Канатоходцы" из КНДР.
По результатам конкурсной программы лучшие артисты останутся в России еще на месяц: с 10 июня по 12 июля.
На фото: труппа "Канатоходцы" из КНДР.
Фестиваль "Идол" проводится в Москве с 2013 года. Его художественные руководители — народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.
На фото: итальянская эквилибристка Соэри Дель Аква.
Фестиваль "Идол" проводится в Москве с 2013 года. Его художественные руководители — народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.
На фото: итальянская эквилибристка Соэри Дель Аква.
За время существования фестиваля на его арене выступили почти две тысячи артистов из 50 стран мира.
На фото: артисты из КНДР под руководством Чве Ган Чхоля представляют номер "Балансирование".
За время существования фестиваля на его арене выступили почти две тысячи артистов из 50 стран мира.
На фото: артисты из КНДР под руководством Чве Ган Чхоля представляют номер "Балансирование".