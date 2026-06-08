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Яркие краски фестиваля циркового искусства "Идол" - РИА Новости, 08.06.2026
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10:22 08.06.2026 (обновлено: 17:04 08.06.2026)

Яркие краски фестиваля циркового искусства "Идол"

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В Москве проходит Десятый всемирный фестиваль циркового искусства "Идол". На арене Большого Московского цирка можно увидеть лучших артистов из разных стран мира. Самые яркие моменты шоу — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2026" проходит при поддержке столичного правительства в рамках проекта "Лето в Москве".

На фото: сцена из балета "Лето" на гала-шоу в Большом Московском цирке.

Сцена из балета Лето на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом Московском цирке

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2026" проходит при поддержке столичного правительства в рамках проекта "Лето в Москве".

На фото: сцена из балета "Лето" на гала-шоу в Большом Московском цирке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В этом году на манеже Большого Московского цирка выступают 182 участника из 12 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии.

На фото: артистки труппы Selenge в жанре групповой каучук (монгольский цирковой продакшен "Эрдене").

Артистки труппы Selenge в жанре групповой каучук (монгольский цирковой продакшн Эрдене) выступают на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом Московском цирке

В этом году на манеже Большого Московского цирка выступают 182 участника из 12 стран: России, Венгрии, Германии, Италии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии.

На фото: артистки труппы Selenge в жанре групповой каучук (монгольский цирковой продакшен "Эрдене").

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Фестиваль стартовал с 30 мая, с 4 по 7 июня зрители увидели конкурсные представления.

На фото: клоун Таво Бой из Мексики.

Клоун Таво Бой (Мексика) выступает на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом Московском цирке

Фестиваль стартовал с 30 мая, с 4 по 7 июня зрители увидели конкурсные представления.

На фото: клоун Таво Бой из Мексики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Жюри состоит из трех групп: профессионального, СМИ и зрительского.

На фото: воздушные гимнасты "Дуэт Крико" из Венгрии.

Воздушные гимнасты Дуэт Крико (Венгрия) выступают на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

Жюри состоит из трех групп: профессионального, СМИ и зрительского.

На фото: воздушные гимнасты "Дуэт Крико" из Венгрии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Жюри оценивает цирковые номера и аттракционы в разных жанрах: икарийские игры, воздушная гимнастика, дрессура, групповой каучук, эквилибристика, жонглирование, клоунада и тому подобное.

На фото: труппа "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина.

Труппа Акробаты на русской палке под руководством Евгения Бабанина (Россия) выступает на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

Жюри оценивает цирковые номера и аттракционы в разных жанрах: икарийские игры, воздушная гимнастика, дрессура, групповой каучук, эквилибристика, жонглирование, клоунада и тому подобное.

На фото: труппа "Акробаты на русской палке" под руководством Евгения Бабанина.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Артисты "Королевского цирка Гии Эрадзе" Дмитрий и Александр Дудкины представили аттракцион с участием экзотических животных.

Выступление дрессировщиков экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных (Россия) на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

Артисты "Королевского цирка Гии Эрадзе" Дмитрий и Александр Дудкины представили аттракцион с участием экзотических животных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На одном манеже можно увидеть шесть зебр, восемь лам, 12 обезьян, несколько лемуров, гиббонов и дикобразов.

Выступление дрессировщиков экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных (Россия) на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

На одном манеже можно увидеть шесть зебр, восемь лам, 12 обезьян, несколько лемуров, гиббонов и дикобразов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Дрессировщик Василий Тимченко показал шоу с морскими львами.

Дрессировщик Василий Тимченко выступает с морскими львами (сивучами) на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом Московском цирке

Дрессировщик Василий Тимченко показал шоу с морскими львами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Артисты Китайской национальной акробатической труппы представили номер Time — Hoop diving.

Артисты Китайской национальной акробатической труппы выступают с номером Time — Hoop diving на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

Артисты Китайской национальной акробатической труппы представили номер Time — Hoop diving.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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9 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По результатам конкурсной программы лучшие артисты останутся в России еще на месяц: с 10 июня по 12 июля.

На фото: труппа "Канатоходцы" из КНДР.

Труппа Канатоходцы под руководством Рим Ын Ира (КНДР) выступает на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом Московском цирке

По результатам конкурсной программы лучшие артисты останутся в России еще на месяц: с 10 июня по 12 июля.

На фото: труппа "Канатоходцы" из КНДР.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Фестиваль "Идол" проводится в Москве с 2013 года. Его художественные руководители — народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.

На фото: итальянская эквилибристка Соэри Дель Аква.

Эквилибристка Соэри Дель Аква (Италия) выступает на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

Фестиваль "Идол" проводится в Москве с 2013 года. Его художественные руководители — народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.

На фото: итальянская эквилибристка Соэри Дель Аква.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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11 из 12
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

За время существования фестиваля на его арене выступили почти две тысячи артистов из 50 стран мира.

На фото: артисты из КНДР под руководством Чве Ган Чхоля представляют номер "Балансирование".

Номер Балансирование под руководством Чве Ган Чхоля (КНДР) на гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Большом московском цирке

За время существования фестиваля на его арене выступили почти две тысячи артистов из 50 стран мира.

На фото: артисты из КНДР под руководством Чве Ган Чхоля представляют номер "Балансирование".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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12 из 12
 
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