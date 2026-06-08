Федорищев подвел итоги работы делегации Самарской области на ПМЭФ

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подвел итоги участия региональной делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба областного правительства.

"Самое главное – выступление президента РФ, который подчеркнул важнейшие приоритеты и задачи, стоящие перед нами. Одной из важных частей этой работы является привлечение инвестиций. Форум – это всего лишь подведение итогов определенного периода. У нас каждый месяц должна быть инвестиционная победа. Поэтому прошу Корпорацию развития, министерство экономического развития и инвестиций региона с первого же дня после завершения форума, инвестиционный рейтинг не просто держать на контроле, а ежедневно им заниматься", – приводит пресс-служба слова Федорищева.

С докладом выступил заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

По итогам участия региона в ПМЭФ заключено 13 инвестиционных и 7 нефинансовых соглашений. Инвестиционный портфель составил 218 миллиардов рублей, планируется создание порядка 1,9 тысячи рабочих мест.

"Главный результат участия региона – формирование условий для долгосрочного экономического развития Самарской области в целом", – подчеркнул Финк.

По его словам, реализация заключенных соглашений позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, сформировать новые центры экономического роста в Самаре, Тольятти, Чапаевске, а также Волжском и Большеглушицком районах.

Самарская область продолжила развивать свои возможности в таких ключевых отраслях, как пищевая промышленность, городская инфраструктура, химическая и нефтехимическая промышленность. Как подчеркнул Финк, в 2026 году более 80% инвестиционного портфеля приходится на проекты промышленного и технологического характера, обеспечен переход к новому технологическому уровню, привлечены проекты, формирующие основу технологического суверенитета страны в целом.

В рамках доклада было отмечено, что основу инвестиционного портфеля составляют крупные системообразующие проекты, направленные на обеспечение технологического суверенитета. Одно из ключевых и наиболее капиталоемких – соглашение с группой "Уралхим", которая готова инвестировать более 124 миллиардов рублей, создать порядка 330 новых рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство двух установок по производству гранулированного карбамида суммарной мощностью более 1,8 миллиона тонн в год.

Отдельное внимание уделили развитию перспективных отраслей. В частности, в сфере биотехнологий подписано соглашение с компанией "Арсенал Атлета" о развитии в Волжском районе современного биотехнологического комплекса с объемом инвестиций порядка 1,2 миллиарда рублей. Проект усилит кадровый, научный и промышленный потенциал региона, создаст основу для кооперации с фармацевтическими и пищевыми предприятиями.

В целях углубления межрегиональной кооперации, развития добрососедских отношений на ПМЭФ-2026 подписаны соглашения с правительством Ленинградской области, Луганской Народной Республикой. По словам руководителя областного министерства экономического развития и инвестиций, они направлены на развитие связей между промышленными предприятиями, обмен лучшими практиками государственного управления, реализацию совместных проектов.

В пресс-службе отметили, стенд региона, выполненный в технологичном, инновационном ключе, наглядно демонстрировал индустриальную мощь и энергию природы, реки Волги. На нем были представлены макеты лодок и катеров – победителей Национальной премии "Лодка года – 2025" в номинациях "Гран Туризмо", "Концепт", "Универсал". Его посетители смогли оценить и гостеприимство региона – их угощали волжским кофе, а инновационный робототехнический комплекс по перекладке и перемещению малогабаритной продукции – ассортиментом вкусных фитнес-десертов.

В ходе совещания Финк также доложил о сохранении Самарской областью 18 места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Агентство стратегических инициатив, по его словам, отметило положительную динамику в оценке эффективности процедур получения в аренду земельных участков, эффективности процедур по подключению к электроэнергии, где регион находится в пределах среднероссийских значений.

Глава региона раскритиковал такую работу и текущие позиции.

"У вас есть все полномочия заниматься улучшением инвестиционного климата. Поэтому в 2027 году мы должны быть в десятке, в 2028 – в пятерке, в 2029 – в тройке", – подчеркнул Федорищев, обращаясь к заместителю председателя областного правительства.

Федорищев поблагодарил предпринимателей, продолжающих инвестировать в экономику региона.

"Большая работа проделана. Мы все понимаем: в текущем экономическом цикле любой, даже самый небольшой завод, предприятие, которое дает рабочие места, пополняет налоговую базу, – это победа. У нас очень сильное предпринимательское сообщество, поэтому продолжаем работать", – сказал руководитель области.

Глава региона также акцентировал внимание на ряде поручений, зафиксированных на полях форума. В частности, правительству совместно АО "Эр-Телеком Холдинг" поручено проработать вопросы цифровизации в области жилищно-коммунального хозяйства, областному министерству финансов – усилить работу с крупными государственными банками, в том числе АО "Газпромбанк".

"Очень много интересных для Самарской области решений предложили коллеги", – подчеркнул губернатор.