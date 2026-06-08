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Страны "Евротройки" намерены производить дальнобойное оружие для Украины - РИА Новости, 08.06.2026
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01:07 08.06.2026 (обновлено: 01:30 08.06.2026)
Страны "Евротройки" намерены производить дальнобойное оружие для Украины

Британия, Франция и Германия готовы совместно производить оружие для Украины

© Fotolia / BikeworldtravelВид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон
Вид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Fotolia / Bikeworldtravel
Вид на Биг-Бен с Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины.
  • Лидеры стран обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы.
  • В заявлении подчеркивается, что Европа как неизменный сторонник Украины должна сыграть важную роль в любом урегулировании.
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит.
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"Лидеры подчеркнули настоятельную необходимость наращивания производства ракет-перехватчиков и совместной разработки систем противоракетной обороны и дальнобойного оружия", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.
Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы.
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"Они подчеркнули, что Европа как неизменный сторонник Украины должна сыграть важную роль в любом урегулировании", - отмечается в заявлении.
Страны также продолжают настаивать на размещении на Украине западного контингента в рамках урегулирования. В МИД РФ подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.
"Евротройка" выразила согласие с содержанием письма, адресованного Зеленским президенту России Владимиру Путину, в котором он предложил провести встречу в третьей стране.
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"Лидеры поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы - для обеспечения прекращения огня и поддержки дальнейших переговоров", - говорится в заявлении.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним. Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует урегулированию конфликта и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 17:47
 
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