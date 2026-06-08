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Евродепутаты боятся говорить о диалоге с Россией, заявили в бундестаге - РИА Новости, 08.06.2026
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04:50 08.06.2026 (обновлено: 04:52 08.06.2026)
Евродепутаты боятся говорить о диалоге с Россией, заявили в бундестаге

Депутат Картайзер: многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией

© Фото : European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : European Parliament
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией.
  • Из-за давления евродепутаты опасаются открыто заявлять о своей позиции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией, однако опасаются открыто говорить об этом из-за давления, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Они (евродепутаты - ред.) подходят ко мне и говорят: послушайте, на самом деле, я на вашей стороне, но я ничего не могу сказать", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, среди европейских депутатов есть политики, выступающие за компромисс и дипломатический подход, но они предпочитают пока не афишировать свою позицию.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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В миреРоссияЛюксембург (округ)Фернан КартайзерЕвропарламент
 
 
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