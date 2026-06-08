Евродепутаты боятся говорить о диалоге с Россией, заявили в бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ Многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией.

Из-за давления евродепутаты опасаются открыто заявлять о своей позиции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Многие депутаты Европарламента выступают за диалог с Россией, однако опасаются открыто говорить об этом из-за давления, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Они (евродепутаты - ред.) подходят ко мне и говорят: послушайте, на самом деле, я на вашей стороне, но я ничего не могу сказать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди европейских депутатов есть политики, выступающие за компромисс и дипломатический подход, но они предпочитают пока не афишировать свою позицию.