В Германии заявили о готовности Европы к переговорам с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией и делать это в тесной координации с США, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Лидеры Великобритании, Германии, Франции и Украины на встрече в Лондоне договорились о совместном производстве дальнобойного оружия и систем ПВО для Украины.

На встрече в Лондоне также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы.

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией и делать это в тесной координации с США, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Германии, "Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров (с Россией - ред.), который в значительной степени вели США , и мы делаем это в тесном согласовании с США", - заявил Корнелиус на правительственном брифинге в Берлине по итогам воскресной встречи в Лондоне лидеров Великобритании Франции и Германии.

Он считает, что переговорный процесс в Европе начинается "с новой силой".

Говоря о возможных переговорах с Россией, Корнелиус отметил, что Европе необходимо в начале установить "готовность к диалогу" и договориться об условиях, при которых они могут состояться.

"Все это является частью подготовки. Мы находимся в фазе переориентации", - отметил Корнелиус.

Он также сообщил, что вопрос подготовки переговоров с Россией продолжит обсуждаться на встрече "Группы семи" и заседании Европейского совета на следующей неделе.