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В Германии заявили о готовности Европы к переговорам с Россией - РИА Новости, 08.06.2026
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17:50 08.06.2026
В Германии заявили о готовности Европы к переговорам с Россией

Корнелиус: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией и делать это в тесной координации с США, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
  • Лидеры Великобритании, Германии, Франции и Украины на встрече в Лондоне договорились о совместном производстве дальнобойного оружия и систем ПВО для Украины.
  • На встрече в Лондоне также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией и делать это в тесной координации с США, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Мы берем на себя и продолжаем процесс переговоров (с Россией - ред.), который в значительной степени вели США, и мы делаем это в тесном согласовании с США", - заявил Корнелиус на правительственном брифинге в Берлине по итогам воскресной встречи в Лондоне лидеров Великобритании, Германии, Франции и Германии.
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Он считает, что переговорный процесс в Европе начинается "с новой силой".
Говоря о возможных переговорах с Россией, Корнелиус отметил, что Европе необходимо в начале установить "готовность к диалогу" и договориться об условиях, при которых они могут состояться.
"Все это является частью подготовки. Мы находимся в фазе переориентации", - отметил Корнелиус.
Он также сообщил, что вопрос подготовки переговоров с Россией продолжит обсуждаться на встрече "Группы семи" и заседании Европейского совета на следующей неделе.
В воскресенье Макрон, Мерц, Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. В совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран в Лондоне говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией - при активном участии США и Европы.
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