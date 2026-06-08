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"Озлобленные псы". На Западе раскрыли роль Прибалтики в конфликте с Россией - РИА Новости, 08.06.2026
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04:43 08.06.2026 (обновлено: 10:25 08.06.2026)
"Озлобленные псы". На Западе раскрыли роль Прибалтики в конфликте с Россией

Аналитик Крук: Прибалтику используют для эскалации конфликта с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоенные НАТО из США и Литвы
Военные НАТО из США и Литвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военные НАТО из США и Литвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аластер Крук заявил, что ведущие европейские страны используют государства Прибалтики для эскалации конфликта с Россией.
  • Крук подчеркнул, что российским военным хорошо известно, где находятся центры принятия решений.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ведущие европейские страны используют государства Прибалтики в роли провокаторов для эскалации конфликта с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Прибалтика — ну, знаете, такие озлобленные псы, тянущие за брюссельский поводок. Но решения принимают в основном Британия, Франция и Германия", — отметил он.
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При этом Крук подчеркнул, что России и, в частности, ее военным хорошо известно, где находятся центры принятия решений.
"Именно поэтому Россия официально объявила и показала все объекты в Европе, которые помогают Украине с ракетами", — добавил эксперт.
В мае пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что украинские боевики планируют запускать БПЛА по тыловым районам России с территории Прибалтики.
Ранее Минобороны опубликовало адреса филиалов украинских компаний по производству беспилотников, расположенных на территории восьми стран Европы. По информации российского военного ведомства, они находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. В Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции тем временем делают комплектующие для дронов.
В ведомстве предупредили, что атаки против России с применением этих БПЛА приведут к непредсказуемым последствиям, подчеркнув, что такие действия лишь ускоряют втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
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