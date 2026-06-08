Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аластер Крук заявил, что ведущие европейские страны используют государства Прибалтики для эскалации конфликта с Россией.
- Крук подчеркнул, что российским военным хорошо известно, где находятся центры принятия решений.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ведущие европейские страны используют государства Прибалтики в роли провокаторов для эскалации конфликта с Россией, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Прибалтика — ну, знаете, такие озлобленные псы, тянущие за брюссельский поводок. Но решения принимают в основном Британия, Франция и Германия", — отметил он.
При этом Крук подчеркнул, что России и, в частности, ее военным хорошо известно, где находятся центры принятия решений.
В мае пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что украинские боевики планируют запускать БПЛА по тыловым районам России с территории Прибалтики.
Ранее Минобороны опубликовало адреса филиалов украинских компаний по производству беспилотников, расположенных на территории восьми стран Европы. По информации российского военного ведомства, они находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. В Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции тем временем делают комплектующие для дронов.
В ведомстве предупредили, что атаки против России с применением этих БПЛА приведут к непредсказуемым последствиям, подчеркнув, что такие действия лишь ускоряют втягивание этих стран в вооруженный конфликт.