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Euroclear обжалует решение суда по иску ЦБ до конца июня, заявил адвокат - РИА Новости, 08.06.2026
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18:20 08.06.2026
Euroclear обжалует решение суда по иску ЦБ до конца июня, заявил адвокат

Кульков: Euroclear намерен обжаловать решение суда по иску ЦБ до конца июня

© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Euroclear Bank намерен обжаловать решение арбитражного суда Москвы по иску Банка России до конца июня.
  • Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Euroclear Bank намерен до конца июня обжаловать решение арбитражного суда Москвы, который по иску Банка России взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков, заявил РИА Новости один из представителей Euroclear в суде адвокат Максим Кульков.
"Апелляцию на решение подадим в установленный законом срок – в течение месяца со дня опубликования полного текста судебного акта", - сказал Кульков. Он уточнил, что решение датировано 29 мая.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В ЦБ сообщили, что изучают документы по делу с Euroclear
5 июня, 15:39
Ранее в понедельник Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear на определение арбитражного суда Москвы об обращении этого решения к немедленному исполнению.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд своим определением по заявлению Банка России привел решение к немедленному исполнению.
Суд 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, порядка 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Суд отклонил жалобу Euroclear на немедленное исполнение решения по иску ЦБ
Вчера, 14:48
 
ЭкономикаМоскваУкраинаEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Девятый арбитражный апелляционный суд
 
 
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