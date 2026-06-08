Euroclear обжалует решение суда по иску ЦБ до конца июня, заявил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Euroclear Bank намерен обжаловать решение арбитражного суда Москвы по иску Банка России до конца июня.
- Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Euroclear Bank намерен до конца июня обжаловать решение арбитражного суда Москвы, который по иску Банка России взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков, заявил РИА Новости один из представителей Euroclear в суде адвокат Максим Кульков.
"Апелляцию на решение подадим в установленный законом срок – в течение месяца со дня опубликования полного текста судебного акта", - сказал Кульков. Он уточнил, что решение датировано 29 мая.
Ранее в понедельник Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear на определение арбитражного суда Москвы об обращении этого решения к немедленному исполнению.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Несколько дней спустя, 26 мая, суд своим определением по заявлению Банка России привел решение к немедленному исполнению.
Суд 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, порядка 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.