Euroclear обжалует решение суда по иску ЦБ до конца июня, заявил адвокат

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Euroclear Bank намерен до конца июня обжаловать решение арбитражного суда Москвы, который по иску Банка России взыскал с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков, заявил РИА Новости один из представителей Euroclear в суде адвокат Максим Кульков.