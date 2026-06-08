Прохожие на улице в Киеве, Украина. Архивное фото

Прохожие на улице в Киеве, Украина

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Прохожие на улице в Киеве, Украина

Отчаянный шаг ЕС против России вызвал панику в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский историк Марта Гавришко заявила, что финансирование Евросоюза направлено не на помощь украинцам, а на попытки ослабить Россию.

Она отметила, что ЕС игнорирует гуманитарные проблемы Киева и, по ее мнению, кажется, что объединение стремится финансировать только конфликт с Россией, позволяя украинцам лишь выживать, а не жить с достоинством.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Финансы Евросоюза направлены не на помощь украинцам, а на попытки ослабить Россию, заявила украинский историк Марта Гавришко.

написала она в соцсети X. "С начала 2026 года объем финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой Европой Украине , резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать. Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев", —написала она в соцсети X.

Эксперт отметила, что европейцы игнорируют критически низкий уровень жизни в стране, а также плачевное состояние энергетической системы.

"Европа помогает украинцам просто существовать, но не жить достойно", — заключила она.