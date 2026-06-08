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Отчаянный шаг ЕС против России вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 08.06.2026
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22:24 08.06.2026
Отчаянный шаг ЕС против России вызвал панику в Киеве

Историк Гавришко: ЕС финансирует не помощь Украине, а попытки ослабить Россию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Прохожие на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский историк Марта Гавришко заявила, что финансирование Евросоюза направлено не на помощь украинцам, а на попытки ослабить Россию.
  • Она отметила, что ЕС игнорирует гуманитарные проблемы Киева и, по ее мнению, кажется, что объединение стремится финансировать только конфликт с Россией, позволяя украинцам лишь выживать, а не жить с достоинством.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Финансы Евросоюза направлены не на помощь украинцам, а на попытки ослабить Россию, заявила украинский историк Марта Гавришко.
"С начала 2026 года объем финансовой и гуманитарной помощи, оказываемой Европой Украине, резко сократился. Складывается впечатление, что ЕС все больше готов финансировать сам конфликт, а не жизнь тех, кто вынужден его переживать. Трудно игнорировать лежащую в основе этого логику: стратегическое ослабление России ценой жизней украинцев", — написала она в соцсети X.
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Эксперт отметила, что европейцы игнорируют критически низкий уровень жизни в стране, а также плачевное состояние энергетической системы.
"Европа помогает украинцам просто существовать, но не жить достойно", — заключила она.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
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