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В ЕС опасаются, что оборона Европы может потерять эффективность без США - РИА Новости, 08.06.2026
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17:37 08.06.2026
В ЕС опасаются, что оборона Европы может потерять эффективность без США

Глава Минобороны Португалии: оборона Европы может потерять эффективность без США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Португалии Нуну Мелу заявил, что европейская оборона не будет столь эффективной без участия США.
  • Мелу выступил против идеи создания европейской армии и подчеркнул, что ставка на НАТО как на основу оборонной стратегии имеет полный смысл.
МАДРИД, 8 июн - РИА Новости. Европейская оборона не будет столь эффективной без участия США, поэтому НАТО должна оставаться основой оборонной стратегии Европы, заявил министр обороны Португалии Нуну Мелу.
"Европейская оборона не является одинаково эффективной с Соединенными Штатами и без них", - приводит слова министра новостное агентство EFE.
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По его информации, Мелу выступил против идеи создания европейской армии, несмотря на рост напряженности в отношениях с США. По его словам, ставка на НАТО в качестве основной оборонной стратегии "имеет полный смысл".
Мелу также заявил, что ни одна европейская страна не способна в одиночку дать ответ на вызовы безопасности, тогда как через НАТО такой ответ возможен.
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Перед этим американский лидер отмечал, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
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