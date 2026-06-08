ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов, заявила Каллас

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит пакет экономической помощи для Армении.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Евросоюз готовит пакет экономической помощи Армении после прошедших там парламентских выборов, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Каллас выступила с утверждением, что армянский народ "сделал свой ясный выбор в пользу более тесных связей с Европой".
"ЕС готовит пакет экономической помощи для Армении, и мы продолжим быть их партнерами", - заявила она.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать на выборах 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.