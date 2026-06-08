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ЕС впервые применил против Ирана новый режим санкций в сфере судоходства - РИА Новости, 08.06.2026
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13:06 08.06.2026 (обновлено: 13:37 08.06.2026)
ЕС впервые применил против Ирана новый режим санкций в сфере судоходства

Каллас: ЕС впервые ввел ограничения против Ирана в связи с угрозой судоходства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел ограничения против Ирана в рамках нового санкционного режима из-за угрозы свободе судоходства.
  • Санкции направлены против иранских лиц и организаций, причастных к препятствованию прохода через Ормузский пролив.
БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Евросоюз в понедельник впервые ввел ограничения против Ирана в рамках нового санкционного режима в связи с угрозой свободы судоходства, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Сегодня в Брюсселе страны-члены ЕС одобрили санкции в отношении иранских лиц и организаций, причастных к препятствованию прохода через Ормузский пролив. При этом ЕС впервые применил свой новый режим санкций в области свободы судоходства", - сказала она, выступая перед журналистами на неформальном заседании глав минобороны стран ЕС на Кипре.
Она добавила, что при необходимости этот санкционный режим будет применяться и в будущем.
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