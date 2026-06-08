ЕС впервые применил против Ирана новый режим санкций в сфере судоходства

БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Евросоюз в понедельник впервые ввел ограничения против Ирана в рамках нового санкционного режима в связи с угрозой свободы судоходства, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Она добавила, что при необходимости этот санкционный режим будет применяться и в будущем.