Рейтинг@Mail.ru
В Ереване спокойно на следующий день после выборов - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 08.06.2026
В Ереване спокойно на следующий день после выборов

В центре Еревана спокойная обстановка на следующий день после выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На следующий день после парламентских выборов обстановка в центре Еревана спокойная.
  • На улицах стало заметно меньше полицейских.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Обстановка в центре Еревана на следующий день после проведения парламентских выборов спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
На Северном проспекте и площади Франции, где часто проходят демонстрации, вечером в понедельник многочисленные прохожие останавливаются вокруг уличных музыкантов, которые исполняют в том числе русскоязычные песни. Нет никого, кто бы демонстрировал символику той или иной политической силы.
Паспорт гражданина Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Он предатель!" В Армении неожиданно отреагировали на итоги выборов
Вчера, 19:29
Также на улицах в центре города стало заметно меньше полицейских.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
"Процветающая Армения" начала пересчет голосов на ряде участков
Вчера, 19:07
 
В миреАрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт Кочарян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала