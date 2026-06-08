В Ереване спокойно на следующий день после выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующий день после парламентских выборов обстановка в центре Еревана спокойная.
- На улицах стало заметно меньше полицейских.
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Обстановка в центре Еревана на следующий день после проведения парламентских выборов спокойная, передает корреспондент РИА Новости.
На Северном проспекте и площади Франции, где часто проходят демонстрации, вечером в понедельник многочисленные прохожие останавливаются вокруг уличных музыкантов, которые исполняют в том числе русскоязычные песни. Нет никого, кто бы демонстрировал символику той или иной политической силы.
Также на улицах в центре города стало заметно меньше полицейских.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.