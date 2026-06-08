Рейтинг@Mail.ru
В Ереване многие избиратели разочарованы результатами выборов - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 08.06.2026 (обновлено: 11:42 08.06.2026)
В Ереване многие избиратели разочарованы результатами выборов

РИА Новости: в Ереване многие избиратели разочарованы результатами выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Ереване
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Еревана сохраняется спокойная обстановка после завершения парламентских выборов.
  • Многие жители выражают неудовольствие результатами выборов.
  • Правящая партия «Гражданский договор» набирает 49,81% по итогам выборов.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. В центре Еревана сохраняется спокойная обстановка после завершения парламентских выборов, хотя многие избиратели выражают разочарование итогами выборов, передает корреспондент РИА Новости.
В центре много пешеходов и машин, местами попадаются полицейские экипажи. Многие жители выражают неудовольствие результатами выборов. "Мы не любим (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна за все, что он делает, а теперь нам терпеть его еще несколько лет", - сказал один из горожан.
«
Ещё одна женщина объяснила хорошие результаты партии Пашиняна "Гражданский договор" скорее слабостью и расколом оппозиции. "Многие мои друзья так и говорили: "Не пойду на выборы, а за кого голосовать?" А вот сторонники Пашиняна, "секта", как мы их называем, пришли. Ему удалось мобилизовать своих", - объяснила она.
Выборы в парламент Армении прошли накануне, 7 июня. После обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" набирает 49,81%, следует из данных ЦИК.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в попытке узурпации власти
Вчера, 06:08
 
В миреАрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала