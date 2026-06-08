В Ереване многие избиратели разочарованы результатами выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Еревана сохраняется спокойная обстановка после завершения парламентских выборов.
- Многие жители выражают неудовольствие результатами выборов.
- Правящая партия «Гражданский договор» набирает 49,81% по итогам выборов.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. В центре Еревана сохраняется спокойная обстановка после завершения парламентских выборов, хотя многие избиратели выражают разочарование итогами выборов, передает корреспондент РИА Новости.
В центре много пешеходов и машин, местами попадаются полицейские экипажи. Многие жители выражают неудовольствие результатами выборов. "Мы не любим (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна за все, что он делает, а теперь нам терпеть его еще несколько лет", - сказал один из горожан.
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Ещё одна женщина объяснила хорошие результаты партии Пашиняна "Гражданский договор" скорее слабостью и расколом оппозиции. "Многие мои друзья так и говорили: "Не пойду на выборы, а за кого голосовать?" А вот сторонники Пашиняна, "секта", как мы их называем, пришли. Ему удалось мобилизовать своих", - объяснила она.
Выборы в парламент Армении прошли накануне, 7 июня. После обработки 100% бюллетеней правящая партия "Гражданский договор" набирает 49,81%, следует из данных ЦИК.