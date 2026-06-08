В Ереване многие избиратели разочарованы результатами выборов

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Ещё одна женщина объяснила хорошие результаты партии Пашиняна "Гражданский договор" скорее слабостью и расколом оппозиции. "Многие мои друзья так и говорили: "Не пойду на выборы, а за кого голосовать?" А вот сторонники Пашиняна, "секта", как мы их называем, пришли. Ему удалось мобилизовать своих", - объяснила она.