В Энергодаре пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области.
- В результате атаки пострадала пожилая женщина, ее увезли в больницу.
- В городе повреждены автомобили и кровли многоквартирных домов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. ВСУ атаковали жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, ранения получила пожилая женщин, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, ударив по мирному Энергодару. Не по военным объектам — по жилым кварталам и инфраструктуре города... Ранена женщина, пожилая бабушка, ее на "скорой" увезли в больницу. Очень ждем хороших новостей о ее состоянии", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Он сообщил, что в городе два автомобиля полностью сожжены, пробиты кровли многоквартирных домов, были нанесены удары по КПП города.
"Это не "акции устрашения". Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится. Искренние слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям. А тем, кто отдает приказы на такие удары, — гореть в аду", - добавил глава города.
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