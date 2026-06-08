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В Энергодаре пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.06.2026
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21:16 08.06.2026 (обновлено: 21:26 08.06.2026)
В Энергодаре пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ

В Энергодаре пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ, она госпитализирована

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области.
  • В результате атаки пострадала пожилая женщина, ее увезли в больницу.
  • В городе повреждены автомобили и кровли многоквартирных домов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. ВСУ атаковали жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, ранения получила пожилая женщин, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, ударив по мирному Энергодару. Не по военным объектам — по жилым кварталам и инфраструктуре города... Ранена женщина, пожилая бабушка, ее на "скорой" увезли в больницу. Очень ждем хороших новостей о ее состоянии", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Он сообщил, что в городе два автомобиля полностью сожжены, пробиты кровли многоквартирных домов, были нанесены удары по КПП города.
"Это не "акции устрашения". Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится. Искренние слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям. А тем, кто отдает приказы на такие удары, — гореть в аду", - добавил глава города.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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