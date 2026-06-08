В Энергодаре пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ

Он сообщил, что в городе два автомобиля полностью сожжены, пробиты кровли многоквартирных домов, были нанесены удары по КПП города.

"Это не "акции устрашения". Это прямой террор гражданских. Бьют по домам, по машинам — лишь бы зацепить больнее. Энергодар держится. Искренние слова поддержки пострадавшей, ее родным и всем жителям. А тем, кто отдает приказы на такие удары, — гореть в аду", - добавил глава города.